男嬰夭折、妻生產命危 丈夫提11點控院方：肯定是惡魔

2019-10-09 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲某間婦產科診所日前發生醫療糾紛，一名產婦在生產過程中大量出血命危、男嬰夭折，家屬不滿之餘找來上百名親友包圍診所撒冥紙抗議，檢警相驗後朝過失致死罪嫌偵辦，今凌晨男嬰的父親則在臉書貼出一篇長文，對診所提出11個問題及發表5點聲明，痛罵院方「肯定是惡魔」，並強調保留法律追訴權。

新北市蘆洲某間婦產科診所上月發生醫療糾紛，34歲的陳姓產婦在自然產過程出現子宮破裂狀況，院方緊急開刀搶救，並送醫急救，但剛出生的男嬰經搶救仍不治身亡。上月25日時檢警在板橋殯儀館相驗遺體，並持續調查病歷、監視器等相關事證；家屬則稱診所不聞不問，曾找來上百名親友包圍診所撒冥紙抗議。

今日凌晨李姓丈夫於個人臉書則再度PO文，指事發至今只接到院方打過一通電話，問他有沒有吃飯，有沒有睡覺，之後還曾未經允許跑去醫院騷擾他老婆，質疑已簽病房簽署保密，為何還能知道是哪一間。李姓丈夫也指控，院方在記者會上胡言亂語，為了自己的聲譽及金錢掩蓋自己的良心，怒批對方「難道真的晚上都能夠睡的安穩，自己的小孩就不怕遭受到報應嗎？」

李姓丈夫也列出11項問題，除質疑院方為何說那麼多謊、去警局做筆錄還瞪受難家屬，也要求院方說清楚是什麼疏失，造成子宮破裂及嬰兒死亡，為何捨近求遠將他老婆送馬偕、兒子送新光，為何指定某位當天放假的黃醫師擦屁股，為何產前沒有做超音波，為何這些後果他都要自己承擔等。

針對黃姓主治醫師事後曾透露，家屬要求「小朋友要在9月24日上午7點誕生」，李姓丈夫先前曾反駁強調妻子是自然產，怎麼可能指定日期生產，李姓丈夫於今凌晨的貼文也強調「我們不是8＋9的父母，自然生產絕對不可能看時辰。就算我們要看醫生您難道沒腦嗎」、「我老婆絕無任何子宮問題。」並強調「其他事項我將暫時不公開，保留法律追訴權」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法