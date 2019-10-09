庇護工場得標爆秘辛？週刊追蹤疑「掛羊頭賣狗肉」

2019-10-09 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕政府採購法中有身心障礙福利機構優先得標的相關法令，週刊卻爆料，有單位疑似沒有身心障礙員工從事生產，卻以庇護工場的名義得標。

《鏡週刊》報導，有民眾投訴自己參與政府標案時，遇到身心障礙男子，對方嗆聲「大家可以回去了，因為一定是我得標」，結果真的以底價2成的價格取得文宣品標案。民眾發現「社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會」網站標明與70多家中下游廠商合作，疑似沒有生產，僅將標案轉包，負責人丈夫還登記了「曦望數位設計印刷庇護工場」參與政府標案。

報導指出，週刊記者實地到領航協會、曦望庇護工場登記地址發現已被查封，負責人夫婦有不少債務糾紛，負責人則回應，確實有雇用身心障礙者，是因為大型印刷案所以才分包給70多家中下游廠商，一切合法，並指責是其他業者冒充身障人士得利。

報導表示，另外還有「台灣身心障礙人福利促進協會」疑似掛羊頭賣狗肉，負責人有20多件司法案件紀錄，該負責人回應，他有雇用身心障礙人士，但因為規模小，須與其他業者合作。

至於高雄市的「寶慶身心障礙福利協會」也被爆出類似爭議，協會沒有機具，皆委託另一家印刷業者，負責人回應，協會位於商業區無法設廠，所以跟業者租借機台，認為爆料是惡意中傷，保留法律追訴權。

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