剛借錢就被扣光 失業男拿啞鈴怒砸執行署

2019-10-08 21:40

〔記者王捷／台南報導〕李姓失業男生活相當困苦又欠繳保險泛，他疑似拉下臉請友人幫忙匯款讓他度日，沒想到剛借了錢就被執行署扣光光，一氣之下抓起家裡了5公斤啞鈴，到執行署砸窗嗆了一句「以禮相待」就走人，警方事後將李男依毀損罪嫌函送，還因此要多賠3千元，行政執行署指出，其實李男可以申請分期，或是提出失業證明，該署還會幫忙轉介工作，不必賠錢又吃官司。

40多歲的李男因為失業疑似不好開口請求朋友幫助，又欠繳了幾期健保費，近期生活不好過，他好不容易低頭向朋友拜託，希望能借一些生活費度日，沒想到馬上被執行署發現戶頭裡有存款，立刻扣了8000多元欠繳健保費，讓李男的生活雪上加霜，一氣之下帶著啞鈴衝到執行署。

一到執行署，李男拿出預藏的啞鈴，怒砸在玻璃窗上，事後就離開現場，警方事後才傳喚李男製作筆錄。有目擊者指出，李男砸毀窗戶後，對著嗆了一句「以禮相待」，就馬上離開，讓在場的人都嚇了一跳，不過此舉沒讓他拿回扣款，還讓他吃上毀損罪多賠3千元。

執行署指出，李男其實不用多砸這面玻璃，因為可以到該署申請分期付款，如果失業，又能出示證明扣款是生活所需，該署也能暫緩扣款，且也會轉介社福機構或是就業服務中心，重啟人生。

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