失業男闖高雄SOGO 利剪挾櫃姐拖往女廁

2019-03-13

還想用膠帶封她嘴

〔記者黃旭磊、葛祐豪／高雄報導〕高雄市遠東SOGO百貨20多歲盧姓櫃姐，前晚在賣場2樓女廁前，遭51歲許男持剪刀環抱，挾持盧女後企圖將她押進女廁，盧女發現歹徒試圖用膠帶封她嘴巴，立即大叫引來同事關注，歹徒趁隙逃逸，許男犯案還在百貨公司內找手機，10多分鐘後即被警方逮捕，他辯稱懷疑櫃姐的父親欠債1千萬，自己失業欠生活費，才想到押人取債。

櫃姐大叫 同事馳援

警方說，許嫌自稱躁鬱症發作，卻未提出就醫證明，犯行涉及恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌，建請檢方聲羈確保民眾安全。

警方表示，前晚9時許接獲報案，指稱遠東SOGO百貨有櫃姐被搶，4個線上警網趕到現場封鎖SOGO百貨出入口，在2樓服飾店工作的盧姓櫃姐，餘悸猶存跟警方說，她於2樓女廁前遭不明男子持剪刀從後方抱住，並試圖用膠帶封住嘴巴，她立即大叫引來同事關注，歹徒趁隙逃逸。

臉有抓痕 歹徒露餡

受害櫃姐稱歹徒著黑上衣、藍褲與白鞋，警方10多分鐘後，於2至3樓樓梯間撿到一支疑似歹徒遺落的手機，隨即在3樓發現許男在男廁找手機，且臉上有抓痕，被害人指認許男就是施暴歹徒，警方立刻將他逮捕。

許嫌供稱，上網看過被害人照片，懷疑櫃姐的父親欠債1千萬，自己失業欠生活費，才想到押人取債，並說，自己罹患躁鬱症要求服用隨身攜帶的藥品，警方認為藥物來源不明，未准用藥。

掰櫃姐父欠他千萬

盧姓櫃姐堅稱不認識許嫌，以為嫌犯要搶錢，事後責怪百貨保全未在呼救期間出現，任由歹徒施暴，警方責成業者加強保全。

高雄SOGO強調，保全人員定期巡視女廁，事發後會針對女廁等場所加強巡邏。

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