一字不只千金！罵住戶2個字 主委被罰3萬再賠6千

2019-10-08 13:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市精誠路某社區管理委員會林姓主委對住戶飆罵「俗辣就是俗辣啊」，住戶吳男自認受辱，氣得對林男提刑法公然侮辱罪告訴，外帶民事妨害名譽賠償10萬元，刑事部分林男已被判處拘役30日，可易科罰金3萬元，民事今判決主委還得賠償吳男6000元。

該案發生於今年3月21日下午5點多，地點位於社區的管理室，住戶吳男先與因社區管委會徐姓總幹事發生口角，主委林男見狀介入，他見吳男口氣越來越衝，進而飆罵「你現在是在兇什麼」，林男說「我哪有兇？」雙方越吵越烈，林認為吳敢罵卻不敢承認，便口出「俗辣就是俗辣啊」。

吳男認為「俗辣」一詞已侮辱到他，而雙方爭吵的經過已錄音，他拿著證物到法院提告，林男並不認為「俗辣」有侮辱之意，但刑事庭法官認為，「卒子（台語：俗辣）」社會一般通念，有輕蔑、嘲諷及使人難堪之意涵，且為一般社會大眾所不能容忍接受，並足使告訴人在精神及心理上感受到輕蔑及難堪，自屬侮辱，因此判處拘役30天，易科罰金以每日千元計算。

此外，吳男同時向被告提出10萬元的名譽賠償，民事庭法官也認為，台語「卒仔」詞語在社會一般通念有輕蔑嘲諷及使人難堪的意涵，自然屬於故意不法侵害原告名譽之行為，考量爭執發生時，見聞的人數不多，因此賠償6000元較為適當。

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