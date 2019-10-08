不救人不行！ 清潔隊員搶救車禍嬰兒 遺憾仍回天乏術

2019-10-08 12:42

［記者劉婉君／台南報導］台南市環保局仁德區隊員陳延杰與王進登，1日晚間在執行垃圾清運勤務途中，看見一輛自小客車疑因自撞電線桿冒煙，立即上前搶救車內的2名大人及6個月大的嬰兒，助重傷的嬰兒恢復心跳，直到救護車抵達，才回到崗位繼續清運垃圾。

1日晚上6時30分左右，陳延杰駕駛清潔車與隨車隊員王進登，至仁德區一甲里忠義路241巷口附近收運垃圾時，見有自小客車自撞冒煙，立即喊「先救人」，2人先請對面檳榔攤報警後，隨即分別將男性駕駛及後座的女乘客拉出車外，陳員才發現女子懷裡還有1名約6個月大的小嬰兒，嬰兒臉部已發黑，女子則驚慌大哭。

由於當時正值垃圾清運時間，現場有不少民眾圍觀，陳員一面安撫女子，一邊對小嬰兒進行CPR心肺復甦術，同時詢問現場有無醫護人員，恰巧一名護理師經過，約20秒後嬰兒吐出異物，恢復心跳，臉色也逐漸好轉，待救護車抵達，陳、王2員才繼續收運垃圾。

擔任清潔隊員2年的陳延杰說，第1次遇到這樣的狀況，但當下沒有想太多，就是救人為先，因為自己有2歲的大的兒子，平時會特別注意嬰幼兒的急救常識，看到受傷的小嬰兒在眼前，「不救的話會覺得對不起。」但認為自己做的只是「大家看到時都會做的事」。

當天執行勤務結束後，兩人曾打電話到仁德消防隊確認嬰兒後續狀況，確定送醫時仍有心跳，陳延杰感到很欣慰，不過，遺憾的是，幾天後聽到該名嬰兒仍宣告不治，也令他很感慨「怎麼會這樣？」

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