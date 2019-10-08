美女名醫要分房地 對前夫提告贏了

2019-10-08 12:24

〔記者溫于德／台北報導〕同為名醫的蔡佳芬與陳克誠離婚後，仍因共有房地糾纏不清。蔡佳芬今年提告要求陳克誠分割共有房地，台北地院審結，同意蔡佳芬請求，判准許分割，其分割方式應以變價分割方式為宜，即，變賣房地後所得價金由蔡佳芬、陳克誠各按一半比例分配，仍可上訴。

蔡佳芬主張，她與陳克誠原為夫妻，陳克誠於2011年間將北市信義區一處房地其中一部分送給她，成立共有關係，但夫妻前年11月間離婚，由於該房地均由陳克誠使用，導致她無從利用；且因雙方並無不分割協議，該房地也無不適用分割情事，經與陳克誠協議未果，依民法相關規定，提起告訴。

蔡佳芬認為，建物不含陽台面積為60.7平方公尺，約僅18.36坪，面積尚非寬敞，且僅有單一門可出入，若以原物分割，所分得面積過小，有礙經濟效用及房地完整性，故應採變價分割，所得價金再按雙方應有部分比例分配。

陳克誠辯稱，若採變價分割方式，將使他喪失長久居住處所，也不符合經濟效益；況且，透過強制執行變價程序，除花費時間與費用，拍定金額也可能過低，對雙方均不利，故應採以原物分配方式給自己，他再將房地鑑價金額扣除貸款餘額與他已給付貸款金額後除以2，補償蔡佳芬128萬8625元。

法官審理後認為，若以變價分割方式，由蔡佳芬、陳克誠以及公眾等有意願的人競標，在自由市場競爭情形下，藉由良性公平競價結果，將使房地市場價值極大化，一方面使本件雙方都有機會參加競標而取得該房地，雙方更能在程序中主張優先承買權，也能避免拍定人拆除原有室內設計等。至於未能取得該房地的一方，則透過競標價格，經拍定人以最高價得標後，獲得補償。

法官本月初審結，認定蔡佳芬訴請分割房地有理由，准許分割，至於分割方式應以變價分割方式為宜，亦即，變賣房地後所得價金由蔡佳芬、陳克誠各按一半比例分配。

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