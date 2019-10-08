W飯店小模命案定讞 「土豪哥」今再入監

2019-10-08 10:10

［記者錢利忠／台北報導］「土豪哥」朱家龍在台北市「W飯店」辦毒趴，導致郭姓女模混用毒品喪命，高等法院更一審認定郭女是長期施用PMA毒品致死，與朱家龍提供的毒品無關，改以藥事法轉讓偽禁藥罪判朱家龍2年10月、洪聖晏與蔡逸學各2年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞；今早9點多，朱家龍已向台北地檢署執行科報到發監執行。

朱家龍在偵審期間已被收押785天，更一審判後獲100萬元交保，剩餘刑期剩不到8個月。最高法院去年將被告江哲瑋、張子奕判刑定讞，朱家龍、洪聖晏、蔡逸學發回更審；今年4月，高院更一審認定朱等人所供毒品與郭女死亡無因果關係，變更法條輕判。

家境優渥的朱家龍，於2016年12月2日下午，在北市信義區W飯店2502號房舉辦毒趴，邀友人及多名傳播妹助興；參與派對的郭姓小模因混用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7時許不治。

郭女血液、胃內容物、膽汁及頭髮等檢體，均檢出第二級毒品PMA，血液濃度高達3.778ug／ml，法醫研究所指最低致死濃度為0.2ug／ml，依法醫研究所鑑定意見認定，PMA極可能是造成郭女中毒休克主因，至於其他毒品濃度則未達致死濃度，且郭女頭髮自頭皮起6公分都驗出PMA，顯示案發前4個月即持續施用。

更一審認定，其他毒趴參與者都未驗出PMA、Euthylone、Ethylone等3種毒物，認定郭女若未施用PMA，即使施用朱家龍等人提供的K他命、毒咖啡包等物也不致於死亡，其死亡與朱等人無因果關係，朱等人也無法預見郭女有死亡的結果。

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