莽男自恃身障有免死金牌 殺死雇主遭依殺人罪起訴

2019-10-07 20:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕許姓男子與友人抱怨老闆遲付薪資，並傳訊約蔡姓老闆，相約單挑，蔡男到場與許男發生扭打，許男不敵，竟拿出預藏的藍波刀往蔡男心臟刺去，深度達16公分，刺死蔡男，許男行凶前還對友人笑稱，「他有身心障礙卡，有免死金牌」，被逮後卻辯稱是正當防衛。檢方偵查終結，認為許男惡意挑釁在先，致使互毆未選擇迴避，又虛構犯罪動機規避刑責依殺人罪嫌提起公訴，並請法官從重量刑。

起訴書指出，今年8月16日晚間，許男（44歲）約施男到黃姓友人家飲酒，三杯黃湯下肚，許男抱怨老闆遲不付薪資，越想越氣下，竟拿起施男手機，以Line錄製語音訊息對蔡男（46歲）叫囂，內容表示「釘孤支啦！」、「我跆拳要挑戰拳擊」、「我白金卡不會被判死！」、「我身心障礙卡，我會判死刑嗎？」等語。

蔡男到場後與許男發生衝突，許男拿出預藏藍波刀反擊，造成蔡男身上多處刀傷，其中左胸遭刀刺入左心房16公分，經急救不治死亡。

許男被逮後辯稱，因蔡男身體強壯，先返家拿藍波刀預防自衛使用，且蔡男一入門就往他頭上揮拳，情急之下才刺向他；其友人作證時指出，許男約好單挑後，聲稱他是跆拳道，不怕練拳擊的（蔡男），但有聽到他要返家拿「鐵阿」，再回來時發現口袋鼓鼓的，等蔡男出現，兩人見面就扭打，沒多久，就見蔡男摀著胸口倒下。

檢方認為，許男仗勢身心障礙身分，主動對被害人挑釁，意圖互毆時以藍波刀刺殺被害人，即使被害人以手抵擋，仍不罷手，而持藍波刀朝左胸攻擊，欲置被害人於死地，顯見存有殺害之意甚明，並無防衛之意，另查許男僅因薪資遲付問題，就殺害雇主，至被害人2名就學子女與7旬父母頓失經濟來源，惡性重大，虛構犯罪動機規避刑責，請法官從重量刑，以資儆懲。

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