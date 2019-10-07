沃草前執行長柳林瑋 涉強制猥褻遭起訴

2019-10-07 09:52

［記者錢利忠／台北報導］獨立媒體沃草前執行長柳林瑋，前年遭林姓女子在臉書驚爆，涉嫌在車內對她強吻，各說各話的兩人，後來互控強制猥褻及妨害名譽，消息曝光後，柳林瑋另被週刊揭露，指另有2名女子向台北地檢署指證曾遭柳林瑋性騷擾及性侵，證稱遭性侵的女子旅居美國，回台出庭後控告柳林瑋，台北地檢署比對2女證詞及柳的說法後，認為柳涉猥褻林女等3女，今依強制猥褻罪將柳林瑋起訴。

記者今早致電柳林瑋，但他的手機沒開機，無法取得其回應。

檢方根據林女所取得疑似受害人的名單，循線找到2名女子到庭證述，今年3月25日再傳柳林瑋到庭，但他供稱所有的指控都是子虛烏有，訊後獲請回。

週刊報導，旅居美國的A女看到林女之前在臉書撰文：「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」，得知林女指控柳林瑋在車內強吻後，使A女想起自己多年前與柳林瑋所發生的不愉快，為此專程從美國回台作證，正式對柳林瑋提告。

A女向檢方證稱，她曾在柳林瑋位於高雄的住處，被迫與柳林瑋上床發生關係，事發雖已超過5年，但仍未逾越追訴效期，因此決定提告。除了A女之外，另有一名B女也在林女指控柳林瑋強吻事件曝光後，向檢方證稱自己也曾差點被柳林瑋強吻，不過B女沒提告意願。

前年5月，《上報》曾報導一名林姓女子在臉書撰文「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」，指自己遭從事「公共性醫療媒體」的L醫生強吻，網友猜測L醫生就是柳林瑋；事發後柳林瑋則表示沒擁抱或強吻，並對林女的指控感到「非常遺憾、無奈且痛苦」，認為林女的文章造成他名譽上的傷害，柳林瑋稱自己在「極大的痛苦下」決定提告，但若林女撤文，他也會撤告。

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