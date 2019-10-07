獨家》海關官員涉佔用宿舍被舉發 令下屬假裝沒看到...

2019-10-07 06:26

〔記者姚介修、巫其倫／綜合報導〕讀者爆料海關台北關發生嚴重行政違法事件，目前任職11職等台北關的第一副官務長黃國珍違反財政部主管行政法規「海關宿舍管理要點」第7條，先辦海關、中央公教人員輔助貸款置屋，到台北關任職隱瞞前項貸款再申請海關主管宿舍，嚴重行政違法，有法界人士表示，申請時如隱瞞切結助貸申請宿舍，還將有涉詐欺之嫌。

由於前段時日台北關調動，負責申請宿舍的台北關秘書室事務營繕股新到任承辦人發現該行政違法案件，告知黃副關長還回宿舍，沒想到黃員竟以「即將調任」為由要求承辦人員「假裝沒有看到」繼續佔用台北市金山南路一段76號的海關主管宿舍。

據瞭解黃員在前任財政部海關總署署長任內官運亨通，升官，別人至少要做1年半才會升官的職務，黃員8個月就可以晉升，2015年直接由總署11職等通關業務組組長跳升到台北關第一副關長職務，以其資歷正常調升為第二副關長，在總署組長職務前任台北關兩年任內發生泰國進口彎板機夾藏超過百公斤毒品誤放及T6郵包疑夾藏毒品調包兩起重大調包事件。

法界人士指出，海關主管法規內「海關宿舍管理要點」第7條第2項「本人及配偶無下列情事之一者」中之規定「曾辦理海關、中央公教人員輔助貸款置屋」，但該案雙重享有已屬於嚴重行政違法案件，尤其是11職等副關長主管職務應以身作則，被發現後竟然要求下屬隱瞞無視不願歸還，申請宿舍隱瞞海關輔助貸款置屋，填寫切結無置屋助貸事實，也可能涉及詐欺。

根據多名在職、退休關員指出，他們從來沒有聽說過有這麽離譜違法的情事，簡直不可思議，也無法理解為何有官員可以如此，而且還是11職等的高階關員，如果不是總署有高層護航，根本就不可能過關申請到宿舍，他們也希望總署深入調查以示公正。

經台北記者求證，黃國珍對此解釋，該宿舍是在他結婚前完成申請，幾年前住進該宿舍，本來也不知道有涉及違法問題，現在既然被認為是行政違法案件，那就會搬離宿舍，目前已經在準備搬家事宜，3個月內就會從該宿舍搬離。海關總署表示，既然有人爆料檢舉，就會依法調查。

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