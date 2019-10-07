恐怖雇主毆打禁錮 外籍女看護爬6樓陽台想逃墜樓重傷

2019-10-07 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來台擔任看護的印尼女子伊娜（譯音）被雇主劉男限制每月只能休假1次、不能超過12小時，且需1個月前告知，因逢印尼新年想休假，伊娜卻被劉男毆打且命令「今天不能離開」、「不准妳放假」，還反鎖大門，伊娜極度恐懼下爬出6樓陽台沿著欄杆逃跑，因體力不支墜樓重傷，新竹地檢署依非法剝奪他人行動自由及強制罪嫌，將劉男提起公訴。

檢警調查，伊娜去年9月來台照顧46歲劉男的母親，勞雇雙方因休假問題多次衝突，劉男要求休假須提前1個月告知，且每月最多休假1次，每次不超過12小時，引發伊娜不滿，以手機跟在台從事看護的姊姊訴苦，姊姊要她忍耐。

6月8日正值印尼新年，伊娜要求休假，劉男以未事前告知，且休過假為由拒絕，伊娜作勢出門，劉大怒擋住她去路，口中怒罵：「妳欠扁啊！」

劉見伊娜持手機蒐證，又揮拳毆打她頭部與臉部， 並命令「今天不能離開」、「不准妳放假！」並鎖上大門。

伊娜於是翻出陽台，抓住欄杆欲攀爬下樓，卻體力不支墜落5樓陽台，再墜落地面，伊娜因頭部重創，在加護病房急救多日甦醒，然頭部有血塊，記憶僅能呈現片段，無法正常行走也無法工作。

也在台灣工作的伊娜姐姐說，與妹妹每天都聯絡，妹妹常常傳劉男罵她的影片，曾多次說想換雇主，但她勸妹妹忍耐，畢竟來台灣是為了打工，她說妹妹曾因煮飯不合劉男的意，就被打成嘴唇流血，5月31日還曾用椅子打伊娜的腿，她認為妹妹不可能無緣無故墜樓，認為跟雇主有關，所以她替妹妹提告，希望檢警查明真相。

檢警偵訊雇主劉男，想知道他與伊娜墜樓有無關連，他說當時將大門反鎖不讓伊娜出門，後來發現伊娜打開窗戶爬到窗戶欄杆外面，他見狀伸手抓她，卻被伊娜推開，然後看到看到伊娜慢慢往樓下爬，「以為她安全，沒有理會她，就回到客廳與媽媽聊天」，過了幾秒鐘聽到「碰！」一聲，猜測可能是伊娜失足或手滑不小心掉下去，就到一樓去，有住戶說有人跳下去，他說「可能是我們家看護」，就走過去看伊娜，然後打119報案。

檢警問劉男明知伊娜已經在6樓的窗戶欄杆外，當時有無做任何緊急處置，劉男說沒有。最後檢方依非法剝奪他人行動自由及強制罪嫌，將劉男提起公訴。

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