中醫師為了搶狗 竟勒女飼主脖子長達53秒

2019-10-05 23:06

〔記者吳政峰／台北報導〕周姓中醫師去年陪同蔡姓友人赴約，與林姓女子商談狗的權利歸屬，席間雙方出手爭奪犬隻，周男竟徒手勒住林女脖子長達53秒，害林女臉紅脖子粗、表情痛苦，林女事後提告搶奪罪，但高等法院認為本案應屬傷害罪，維持拘役40日，諭知他應支付林女3萬元和解金，才能獲得緩刑2年。

2018年間，蔡男救護一隻流浪犬，認為林女具有照護經驗，便委請林女照顧，並辦理寵物晶片，把狗登記在自己名下，過沒多久，蔡男想要把狗要回來，便請周男陪同，一起到林女住處談判。

周男向林女表示，犬隻登記在蔡男名下，蔡為所有人，有權把犬隻帶回，林女聽畢，要求蔡男把頸圈退還，蔡男遂取下狗脖子上的頸圈，此時，林女突然拉扯頸圈並把狗朝自己方向拉，周男認為林女想搶狗，情急之下竟然使出鎖喉功，用右手勒住她的脖子。

時間長達53秒，直到林女鬆手、臉紅脖粗、表情痛苦，周男經人告知才鬆手，林女頓時跪下倒地，手腳摔傷，回過神後，她立刻報警，要告周男搶奪罪。

周男自稱看到林女搶狗，才會正當防衛，勒頸只是為了限制她的行動，當時混亂又急迫，無法準確判斷哪個精確時間點應如何防衛，且林女意志力甚強，雙方不存在不對等情形，只要施力得當，扣頸手法並不會傷到人，法官應該判他無罪。

高院合議庭指出，周男勒住林女頸部長達53秒，確實有想讓她缺氧的情形，就算是防衛，也不應使用侵略性甚高的方式長達53秒，且還是經人提醒才鬆手，林女受傷不輕，周的行為已逾越必要程度，屬於防衛過當，以傷害罪論處。

合議庭認為，周男過度防衛只可減免罪責，考量他沒前科、素行良好、宣告緩刑2年，但要支付林女損害賠償3萬元，若不履行且情節重大，將撤銷緩刑，全案確定。

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