替男友養2犬 英婦遭「攻擊」身亡

2019-09-25 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國柴郡（Chester）34歲婦人史坦利（Elayne Stanley）昨（24）日在家中遭到2隻愛犬「攻擊」後不幸身亡！事發當時，史坦利女兒向住在對面的鄰居霍爾夫婦（Bev Hall）求救，2人衝到對面後，聯合其他鄰居，藉由向門窗「丟磚頭」分散2隻狗的注意力，最後成功將牠們引出房子、關在後院，但醫護人員抵達現場時，史坦利早因失血過多而身亡。

綜合外媒報導，史坦利昨日下午遭到家中養的比利（Billy）和DJ 2隻狗攻擊，她的女兒露易絲（Louise）向鄰居霍爾夫婦大喊「狗在攻擊我媽媽」求助！雖2人和其他鄰居成功將2隻「瘋狗」鎖在門外，但還是沒阻止悲劇發生；據霍爾夫婦表示，與史坦利認識10多年、感情很要好，而這2隻狗是史坦利幫男友保羅（Paul）養的，已經養了2、3年了，他們也曾讓自己的孩子在這2隻狗身上睡覺，只知道牠們常常吠路人，「從來不知道」牠們居然有「攻擊性」！

據報導，史坦利的鄰居們一直以為這2隻狗是「美國鬥牛犬」（American Bulldogs），而且一直以來都表現得溫馴而無害；而據犬類專家研判，比利應是拳師犬（Boxer）和英國獒犬（mastiff）的混血，DJ則是波爾多獒犬（Dogue de Bordeaux）和拳師犬或英國獒犬的混血，這些犬種都具備體型健壯、高大的特性，其中拳師犬甚至是一種孔武有力的「狩獵犬」。

警方在接獲報案趕到現場後，曾試圖讓2隻狗「冷靜」，比利經過安撫後成功被送走，而身上染血、遲遲無法平靜的DJ，在基於安全考量下，遭2槍射殺；根據調查，除了史坦利，她的女兒露易絲也遭到2犬攻擊，目前暫時將此案歸於意外、未逮捕任何人，但全案仍持續調查中。

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