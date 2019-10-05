亮鐮刀嗆婦「給我錢」 男主張「鋤草」獲判無罪

2019-10-05 23:34

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿舜（化名）前年騎車經過桃園市一路口，見一名婦人獨自走在路上，竟掏出鐮刀命令婦人交錢，幸好當時有部機車經過，阿舜擔心事跡敗露，趕緊逃離現場，婦人才未受害。阿舜落網後，經鑑定罹患思覺失調症，高院採信他當時拿鐮刀是要「鋤草」的說法，維持無罪判決。

前年4月間，阿舜騎車經過桃園大溪區中華路，看到婦人年邁隻身獨行，下車掏出鐮刀對著婦人大喊「給我錢」，婦人嚇壞，立刻翻找包包，此時一部機車經過，婦人急中生智，衝到機車旁說，「等一下、等一下」，阿舜見狀趕緊落跑。

警方循線找到阿舜，阿舜供詞前後不一致，否認犯行，法官囑託送交桃園療養院進行精神鑑定，結果認為他罹患思覺失調症，注意力渙散、思考混亂、答非所問、疑似聽幻覺；報告又指，阿舜稱當時拿鐮刀的目的是為了鋤草，要挖出埋藏的機械人玩具，回答時態度認真，不似胡扯。

報告特別提到，阿舜知悉「拿鐮刀會嚇到別人」，能理解行為不恰當，犯案時很可能是因為飢餓，加上自我控制能力薄弱，達到辨識行為違法能力顯著降低的程度。

高院合議庭指出，阿舜主觀上有持刀向婦人索討金錢的行為，但客觀上難以認定有施以強暴、脅迫致婦人不能抗拒的行為，而阿舜案發前已罹患思覺失調症，案發時也受疾病影響而導致辨識能力降低，可見得疾病影響並非輕微。

合議庭強調，阿舜稱手持鐮刀是為了鋤草跟挖玩具，主觀上的目的異於常人，掏出鐮刀與索討金錢不一定有關連，此種狀況與一般強盜者拿刀命人交付財物的情形不同。

合議庭認為，檢察官所提示的證據，不能讓法院形成阿舜有攜帶凶器加重強盜的心證，原審判決無罪沒有問題，應予維持。

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