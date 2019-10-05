婦人好心幫冰藏百隻鴨 反遭女兒同居人誣陷

2019-10-05 22:21

〔記者吳政峰／台北報導〕好心被雷劈！蕭姓婦人前年接獲女兒同居人邱男請託，盼她協助冰藏100隻電宰鴨，七月半就會拿走，蕭婦好心應允，事後卻警方指控為偷鴨共犯，依竊盜罪移送。蕭婦到案詳述案情，但邱男竟猶如七月半鴨子不知死活，否認犯行還誣指蕭婦栽贓，幸好桃園地檢署明察秋毫，給予蕭婦不起訴處分，而邱男日前被高等法院判刑6月，得易科罰金18萬元，全案確定。

前年8月間，邱男在桃園平鎮區大昌路附近一處公園旁竊走一部小貨車，1星期後，開著貨車到桃園區中正路的永和市場，見攤販收攤、四下無人，竟竊取2攤位存放的100隻電宰鴨及80份鴨內臟，載走逃逸。

邱男把車開到蕭婦家，請求她協助幫忙冰存這些鴨子，蕭婦嚇了一跳問「你怎麼有這麼多鴨子」，邱男謊稱「跟朋友買的」，並要蕭婦協助搬下車，強調七月半就會來拿，蕭婦不疑有他，點頭應允。

失主開業後發現損失慘重，立刻報警，警方循線追查，發現載貨的小貨車為贓車，只好利用監視器逐一檢視，最後追查到蕭婦家，立刻登門查訪；蕭婦見大批員警來到，才知道這些電宰鴨是贓貨，趕緊交代前後脈絡自清。

警方根據蕭婦指述找到邱男，沒想到邱男一概不認帳，還質疑是蕭婦栽贓，直到警方循循善誘，他才承認犯行，但供詞又多次改口，一下承認偷鴨，一下又說是「阿水」偷的，一下又說是「阿旺伯」所為，干擾審判。

合議庭指出，監視器畫面佐證全案只有一人犯案，而邱男又是把鴨子載到蕭婦住處的唯一一人，可見得「阿水」、「阿旺伯」都是假的；考量邱男犯後空言狡辯，又有多次竊盜前科，可見得對刑罰的反應力薄弱，應延長矯正期間，助重返社會。

竊鴨部分，合議庭改判6月徒刑，可易科罰金18萬元；偷車部分，合議庭維持10月徒刑；全案確定。

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