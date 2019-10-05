因「教學認真讚譽有加」 加籍男師種163株大麻不用逐出境

2019-10-05 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕今年初警方查獲一名加拿大籍李姓男子，在桃園龍潭租屋處種植163株大麻，訊後依毒品危害防制條例送辦起訴。桃園地院近日做出判決，考量李男製毒行為雖不當，但僅自用並未販賣，予以減刑後判處2年有期徒刑；且因李男在台開設補習班，獲學生、家長好評，更有家長稱他「教書比賺錢重要」，因此不予驅逐出境。

警方在今年初，獲報前往李男位於龍潭的租屋處，當場破獲大麻163株、乾燥大麻花893公克，以及相關培養器材，李男在應訊時態度良好並坦承犯行。

經檢警調查，李男來台多年長期定居桃園，自認大麻在加拿大已合法，從2018年開始透過網路訂購大麻種子、藥劑、園藝設備，還用國際郵件方式進口，更自行研發耕種設備，在租屋處配置相當規模種植環境，不同於傳統室內植栽模式，大麻再4個月即可收成。

據桃園地院判決指出，偵查、審理過程中，李男自白符合減刑規定。李男應訊坦承犯行，以為在加拿大可合法使用大麻，來台後依舊有此習慣，才會自行製造大麻。且也沒有事證指向大麻流入市面。

判決書另指出，李男來台後開設英語補習班，且除本案外並無前科，加上學生及家長對他的教學讚賞有佳，說他「比起錢，更重視教學」，還鼓勵家長旁聽，學生畢業後更是會回來探望、感謝。因此法院認為無驅逐出境必要，最後依刑法59條斟酌減刑，並依製造第二級毒品罪判處李男2年有期徒刑。

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