國道無人貨車逆向滑行 勇警跳上車急熄火

2019-10-05 15:05

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名28歲吳姓男子，日前駕駛貨車行經安坑交流道時自撞護欄，吳男整個人拋出車外，但貨車卻仍直直在交流道滑行，新店分局警方巡邏時發現該台逆向貨車，及時開車追上並將貨車熄火，阻止後續意外發生。

該貨車駕駛為28歲吳姓男子，當天下午他於安坑交流道自撞護欄後，人遭撞擊力拋出，導致臉部擦傷，所幸送醫治療後無礙。吳男當時飛出車外後，貨車並未熄火，因此不斷在國道交流道滑行。

新北市新店警分局交通分隊小隊長邱錦芳與警員王希智，上月28日下午2時許巡邏時，在國道3號安坑交流道往新店區安一路行進時，發現一輛小貨車逆向駛來，警方發現有異，連忙準備攔截該逆向貨車，不料當車輛靠近時，警方發現貨車內竟空無一人，警方立即閃避。

此時，警方見該貨車繼續逆向駛往安坑交流道，距主幹道僅剩不到100公尺，警方便立即將巡邏車掉頭追上，所幸貨車滑行速度較慢，警方跳下巡邏車追上貨車、開啟駕駛座熄火，當時交流道還有車輛陸續靠近，所幸警方及時攔阻，防止後續意外發生。

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