今年第5次全國肅槍成果豐 掃蕩7處地下兵工廠

2019-10-04 16:37

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署選前通令各警察機關自上月25日至本月4日止，執行今年第5次全國同步肅槍、掃蕩地下金融專案行動，同時針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場所，強化臨檢取締、路檢等勤務，共查獲槍砲66件75人，計掃蕩改造槍械場所7處，起獲非法槍枝93枝，其中制式槍枝2枝、改（土）造槍枝76枝、空氣槍15枝，成果豐碩。

警政署表示，重大改造槍械場所成果，包括刑事局偵一大隊第二隊偵破易姓男子涉嫌設置改造槍械場所，查獲改造手槍1枝、改造空氣槍1枝、砂輪機、鑽檯等改造工具一批。刑警局偵一大隊第三隊與台南市警局偵破翁姓男子涉嫌改造槍械場所案，查獲改造手槍2枝、板手等改造工具一批。

另刑事局中部打擊犯罪中心與台中市警局共同偵破傅姓、林姓、王姓等3人分別設置地下兵工廠，查獲改造手槍5枝、空氣長槍1枝，以及鑽床、車床等改造工具一批。

「掃蕩地下金融」部分，查獲地下錢莊91件、159人，地下匯兌41件、148人，扣押犯罪所得（含現鈔）逾 1億979多萬元，匯兌金額28億8286多萬元。其中，刑事局偵八大隊偵破王等7人，以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房，並查扣贓款390萬元、電腦3組、手機6支等大批贓證物。

警政署表示，槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案已於本月3日經行政院會討論通過，主要修正第4條「槍砲」定義，增訂「制式或非制式」文字，不論標的為制式或非制式槍砲，皆應依特定類型管制槍砲之處罰規定進行追訴，使非制式與制式槍枝刑度一致。

另修正第20條之1「模擬槍」定義，將「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，除將操作槍納入管制外，並明確排除經濟部所訂中華民國國家標準「CNS12775」所定義的低動能遊戲用槍，以降低非法改造槍枝出現的可能性，並保障合法之商業經營，進而達成兼顧社會治安及人民權益之目的。

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