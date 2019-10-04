1拳打瞎女友左眼 嘮叨男友判刑1年8月

2019-10-04 15:29

〔記者王定傳／新北報導〕47歲林姓男子酒後不斷向邵姓同居女友抱怨工作，邵女因隔日要上班，不想再聽，林男竟出手毆打，其中1拳命中邵女左眼，治療後視力僅剩0.02，無法再閱讀文件及開車，案發後，林男雖協議賠償55萬元和解，經新北地院合議庭判定有情堪憫恕、情輕法重情形可減刑，但因他今年才酒駕被判刑，無法緩刑，最後依傷害致人重傷罪判刑1年8月。

本案發生於去年8月14日晚間11時許，林男酒後不斷抱怨工作上的不愉快，但在早餐店上班的邵女，隔日必須早起，不想再聽，因而發生口角、拉扯，不料，林男竟動手施暴，朝邵女頭部及臉部揮擊數拳，其中1拳命中左眼，致邵女受有頭部創傷併腦震盪、左眼視神經萎縮等傷害。

經緊急送醫並陸續接受治療後，邵女左眼最佳矯正視力只剩0.02，無法閱讀文件及開車，日常生活反應程度與立體感皆受影響。

檢方認為林男所為構成重傷害，林男則辯稱，不知道會造成左眼重傷害，法院審理後判定，2人有感情基礎，且口角起因與邵女無關，林男打中被害者左眼後即停手，並留在現場，不發一語等待警方到場，判定他是酒後情緒失控出拳力道過重，以傷害致重傷論處，而非有重傷害犯意。

合議庭審酌林男承諾賠償55萬元，並已先賠償26萬元，而與被害者和解，邵女亦已表明原諒，因此有情堪憫恕、情輕法重情形，依刑法59條減刑；不過，由於林男今年才因酒駕被判刑3月，無法給予緩刑。

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