獨家》夜間出門遭人打破頭 男躲進大賣場求救

2019-09-30 00:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區盧姓男子29日晚間9時許行經福德一路時，突然被三名男子襲擊，盧男被打到頭破血流，最後躲進福德二路一處五金大賣場內才獲救。警方目前已經鎖定特定犯嫌，漏夜偵辦中。

救護人員獲報趕往現場時，初步檢視盧男傷勢，發現他頭部多處擦、挫傷，所幸意識清楚，暫無生命危險。

據了解，被打的盧姓男子暫時並未提出傷害告訴，對於對方身分也未向警方透漏，雙方是否有結怨，也未向偵辦人員多做說明。

警方不排除盧男因在外與人結怨才會發生衝突，因盧男尚未提出告訴，全案將朝違反社會秩序法偵辦。

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