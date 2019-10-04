正港兄弟網上嗆館長 涉多項不法被蒐報逮進警局送辦

2019-10-04 15:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕月前以江湖大哥身分自居，白拍嗆聲影片放在網路上大罵館長和「吃屎哥」比拳是場鬧劇的竹聯幫南堂堂主李昭明，早經台北市刑警大隊蒐證涉嫌諸多暴力討債等不法事證，昨日起全面進行清剿，陸續逮捕李嫌等4人，起獲本票、借據、刀械等證物，今日檢肅移送台北地檢署。

北市刑警大隊偵二隊是半年前即接獲檢舉，指出竹聯幫南堂綽號「蘭小明」的堂主李昭明，對外不僅以幫派大哥自居，並涉及多起恐嚇取財、暴力討債等暴力行為。警方於是會同萬華分局及宜蘭縣三星、蘇澳分局等單位共組專案小組，並報請台北地方檢察署崑股林檢察官希鴻指揮偵辦。

期間，由於網紅「吃屎哥」向館長挑戰拳賽，結果被打得慘不忍睹，李嫌便以黑道大哥態勢自拍嗆聲影片，放在網路影片平台上囂張地嗆館長，意外爆紅，此舉更引起警方注意。

由於月前發生網路直播主連千毅等人，利用網路社群號召幫眾衍生多起街頭暴力鬥毆案件，嚴重擾亂治安，北市刑大於是加快蒐證和檢肅動作，並在昨日起分別於新北、北市等數處地點同步執行拘搜行動。

警方共計查獲犯嫌李昭明、陳姓、李姓、鄭姓等4人到案，查扣本票、借據、保管條、借貸同意書、身分證影本、駕照影本1批、手指虎尖刀4把、開山刀3把、長槍1枝及行動電話4支等相關證物。4人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送台北地檢署偵辦，並持續追緝在逃共犯及清查其他被害人。

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