雞農被暴力討債 哀嘆「人掠厝拆，雞仔鳥仔掠甲無半隻」

2019-07-26 19:26

〔記者許國楨／台中報導〕一名雞農到賭場推筒子輸了上千萬元，他懷疑遭設局詐賭不願償還，結果一個專替賭場及地下錢莊要債的暴力討債集團，除搗毀雞寮潑漆恫嚇，還持棍棒圍毆雞農並強押到銀行提款，他餘悸猶存向警方報案淚訴，真的是「人掠厝拆，雞仔鳥仔掠甲無半隻」，極其惡劣，刑事局中打本週二循線瓦解這個犯罪集團，呼籲其他被害人勇於指認。

刑事局中打第六隊隊長王嘉華今天說，該暴力討債集團以23歲的謝姓男子為首，去年底就曾因相同案件被該隊逮捕，但幸運獲得交保後警方卻陸續接獲情資及檢舉，指謝男持續重操舊業，且專替放高利貸的地下錢莊及職業賭場要債，只要被害人不從即暴力相向，手段凶殘。

期間一名雞農到賭場推筒子輸了上千萬元，他懷疑遭設局詐賭不願償還，結果被這個暴力討債集團找上門逼債未果，謝男即率眾搗毀雞寮潑漆恫嚇，還持棍棒圍毆雞農並強押他前往銀行領出帳戶存款還債，還有多位生意人因周轉問題向地下錢莊借上百萬元，因不堪高利貸無力償還，同樣被該集團暴力逼債，有被害人甚至避走他鄉，不敢回家。

案經該隊與彰化縣刑警大隊等單位共組專案小組追查，本週二見時機成熟同步行動，除到台中沙鹿區將提報治平對象的謝男拘提到案，同時拘提9名共犯到案，查扣BMW730自小客車一部、商業本票、借據、棍棒一批、被害人及犯嫌銀行存摺等證物。

警方初步清查，起碼有10位被害人，訊後先將全案依組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦，並呼籲其他被害人勇於出面檢舉指證，警方也將持續加強偵蒐作為，積極蒐集黑幫及其成員聚眾鬥毆、私刑暴力情資，徹底遏阻不法。

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