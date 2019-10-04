南迴改善工程年底通車 台東消防局添救災新利器

2019-10-04 11:22

［記者黃明堂／台東報導］因應南迴改善工程即將於12月通車，交通事故救援處理面臨更大衝擊，台東消防局以南迴改善計畫專案購置油壓破壞器材組3組、頂舉氣袋組2組及多功能重力救援系統1組，最近辦理驗收及教育訓練後，立即配發消防局特種搜救分隊投入救災行列。

台東消防局指出，有了新器材，將可大幅提升重大交通事故搶救及國際人道救援能力。

消防局表示，本次購置的油壓破壞器材有電動油壓推頂桿、電動撐剪二用油壓剪、電動撐開器、電動油壓剪及油壓混凝土粉碎鉗，重力救援裝備則有高壓方形、高壓圓形及低壓頂圓形頂舉氣袋、大型、中型及小型支撐柱、大大小小各種型式的墊塊，此外還有救援平台、手搖式千斤頂、LX-STRUT、快速脫困長短板、玻璃安全膠膜、尖銳保護貼、防割保護罩、安全氣囊保護罩及傷患保護板，足以應付各類型的陸上交通事故之救援，同時可配合搜救犬及偵檢儀器協助下，執行震災中倒塌建築物之人命救助任務。

消防局已安排特搜隊人員至廢車場進行整套裝備的動態實地訓練，不僅熟悉各項器材的操作技巧，而在結合使用時，能靈活運用各項器材的特點，在兼顧救災人員及待救民眾之人身安全前提下，發揮最大效能，相信未來將成為最有效率的救援神器。

局長管建興指出，因應南迴改善工程即將於12月通車所帶來交通的衝擊，且適逢921集集大地震20週年，消防局不僅善用預算及補助款添購各式新式救援裝備，同時持續強化各種車禍救助及國際人道救援訓練，以保障民眾的生命財產安全為首要任務。

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