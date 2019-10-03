約跑竟是約砲？醫師與小三到日本路跑 住同房「節省開銷」

2019-10-03 20:00

〔記者王定傳／新北報導〕月薪20多萬的劉姓醫師深愛馬拉松，妻子本來不以為意，後來才查出，丈夫竟藉此與周姓小三偷情，甚至遠赴日本路跑，提訴求償；2人雖否認偷情，卻又自爆到日本路跑時為了節省開銷住同一房，新北地院審理後判定2人互動親密，已達情侶層次，判決2人賠償元配45萬元。

劉男妻子向法院說，2人結婚後多由她負責照料女兒，主要是為了讓丈夫能在工作之餘，參加各式馬拉松路跑活動，但去年8月起，丈夫常深夜才回家，甚至一週僅回家2、3天，她本不以為意。

不料，她後來打掃時，竟發現周女所寫的情書，上面記載著許多肉麻的字句，例如：「喜歡急著跟我結婚的你、喜歡愛跟我洗澡的你、看不到你我會難受」等，這時她才發現丈夫藉路跑活動約會。

劉妻查出，2人除了在光天化日下牽手散步、購物，還曾遠赴日本參加路跑，今年大年初一，劉男更為了與周女路跑，在除夕家族圍爐時，提早離席去台南，遲至初二才回娘家；不僅如此，當天路跑時，劉男還刻意牽著周女的手一起抵達終點，更於活動所提供的許願卡上寫著「每天都平平安安跟水某天天一起」等字句。

劉妻提訴求償100萬元，對此，2人辯稱，周女確實對劉男有愛慕之意，不時以字條卡片「毫無遮掩」地表達愛意，但劉男只是平常心看待，且經常如兄長般地給予開導及勸慰；他們還自爆，2人曾到台中、彰化、台南及日本京都參加路跑，為了「節省開銷及談心之便」同住一房間，但未發生性行為。

法院最後判定，2人行為已逾越普通朋友交往分際行為，非一般婚姻信守誠實的配偶所能容忍，侵犯劉妻配偶權，判決賠償45萬元慰撫金，可上訴。

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