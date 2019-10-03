張大千贈畫失竊30年現身蘇富比秋拍 檢方鎖定1台籍人士追查

2019-10-03 17:17

〔記者邱俊福、黃捷／台北報導〕國畫大師張大千生前致贈友人當代國畫大師黃君璧71歲生日祝壽畫作《春山雲瀑》，近日出現在國際知名拍賣公司香港蘇富比秋拍型錄中，估價高達港幣3800萬元（約台幣1.52億元），但黃君璧的女兒黃湘詅指控，這幅畫作30年前就從家中失竊，緊急委請律師向警方報案提告贓物罪，目前報請檢方指揮偵辦，檢方近日已傳喚提供畫作的1名台籍人士到案說明，持續追查畫作上手來源，釐清相關疑點。

香港蘇富比的拍賣網頁中，對於這幅畫作的介紹，指該畫「取四呎整紙之金箋為材，益顯瑰麗堂煌。惟其材質光滑，吸水力弱，受墨與紙絹有異，需配合各礦物顏料、水墨之特性，層層反覆潑灑蓋叠，控制難度極高」。另「張大千出此為好友賀壽，取題別具心思，畫面高山長青、泉水奔騰，寄喻友誼若高山流水，長青永葆，復添兆豐年之瑞雪」。

上個月，黃湘詅發現該幅畫作將出現在香港蘇富比拍賣會場拍賣，因年代久遠，已經無法追究竊盜刑責，只能聘僱律師向北市警大安分局報案，指控1990年間，家中連遭2度失竊，多幅名畫失竊，其中《春山雲瀑》也被竊走，該畫將在香港蘇富比拍賣會場拍賣，因此提告贓物罪。

警方據報後雖黃女提不出當年的報案資料，警方也找不到當年的報案紀錄，仍報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

檢方立案後，發公文向香港蘇富比外商公司調閱相關資料，也主動前往蘇富比在台的分公司進行了解。據悉，由於檢警查無1990年「春山雲瀑」畫作失竊的報案紀錄，還特地前往圖書館翻閱當年各大報紙資料，但都只有第1次失竊的新聞，並無第2次、即「春山雲瀑」當次失竊的報導，目前還找不到該畫作是贓物的依據，全案陷入瓶頸。

更令檢方困擾的是，就算找到畫作失竊相關事證或報案紀錄，由於早已超過竊盜罪追訴期，恐怕也無法將竊賊起訴並追徵犯罪所得，檢方目前只能先協助黃湘詅先與蘇富比聯繫，暫停拍賣涉案畫作，並於近日約談提供畫作的台籍人士到案，了解畫作來源及其前手身分，期能還原事實真相，如能查出有經手人明知是贓物還收受轉賣，且時間點在贓物罪追訴期內，或許還有一絲機會。

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