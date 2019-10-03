涉侵占四海同心會千萬獻金 退役中將羅文山不認罪

2019-10-03 17:09

〔記者張文川／台北報導〕中華黃埔四海同心會會長、退役陸軍中將羅文山，被控於2008年至2012年間，4度接受香港學者許智明捐款共近千萬元，涉違反政治獻金法規定並擅自挪用，台北地檢署3年前依違反政治獻金法、業務侵占罪嫌起訴羅文山；台北地院今再次開庭，他仍否認犯罪，辯護律師辯稱，政治獻金法的適用應有所限縮，羅文山不是該法規範的處罰對象。法官庭訊後諭知候核辦。

83歲羅文山為陸軍退役中將，陸軍官校第28期畢業，歷任裝甲51旅旅長、駐美武官、機械化109師師長、裝甲兵訓練司令部司令兼裝甲兵學校校長、第6軍團司令、聯勤總部副總司令、第三屆國大代表、欣隆天然氣公司董事長、國民黨黃復興黨部副主委兼四海同心會會長等職。

北檢2016年7月起訴指出，羅涉於2008年、2010年、2012年，分別收受許智明各50萬、100萬、10餘萬元人民幣捐款，做為四海同心會的會務使用，羅涉違反政治團體不得接受國外捐款的規定，且未於2個月內辦理繳庫也未向監察院申報。

羅被涉嫌擅自挪用應專款專用的捐獻，涉將捐款存入自己與妻子帳戶，過了許久才匯入四海同心會專戶，且匯入與收受的款項數額顯有出入，涉違政治獻金法與業務侵占。

全案起訴3年多來已開庭多次，羅文山今天除了維持先前的答辯，並由律師補充新辯詞，主張羅文山並非政治獻金法規範的處罰對象。羅先前在偵查時辯稱，匯款有一部分是許智明委託他製作廣告支持馬英九參選總統，一部分是許智明來台時招待他使用。

但檢方調查發現，許智明匯款的水單上寫明「捐獻」，而廣告與招待只佔一小部分，其他大部分皆流向不明，未申報也未繳庫，依違反政治獻金法起訴；侵占方面，羅當時辯稱是想靠個人定存，替四海同心會增加一些利息收入。

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