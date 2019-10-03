2警消殉職 徐國勇：地方政府要查報違章工廠

2019-10-03 13:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天上午發生大火，導致兩名消防員殉職的中市大雅區物流中心，已確認是違章工廠，內政部長徐國勇說，此工廠（物流中心）沒有工廠登記，也沒有臨時工廠登記，不是臨時工廠，且蓋在農地上，地方政府（台中市政府）應查報，台中市長盧秀燕則沒有說明中市政府是否查報，她僅政策性的宣示說，要做好城市安全工作，查緝不法且危險場所。

徐國勇今天探視殉職消防員家屬之後，針對違章工廠，甚至蓋在農地的違章工廠管理究責問題，他說，他們目前查到的資訊，此工廠（物流中心）沒有工廠登記，沒有臨時工廠登記，不是臨時工廠，且是蓋在農地上，這部分依據法令，可罰6萬至30萬元，地方政府要查報違章工廠，並釐清相關責任與進一步處分。

至於地方政府（台中市政府）是否有查報？徐國勇說，他手上尚無相關資料，要問地方政府（中市政府），不過，查報等各方面，內政部會請地方政府（台中市政府）與中市消防局做相關處分。

台中市長盧秀燕慰問家屬後，對於上述議題，她僅政策性宣示，沒有提及中市政府是否有查報，她說，國有國法，城市有城市的治安，記取前車之鑑、引以為鑑，這段時間「我們一定要做好城市安全工作，包括查緝不法或危險場所，我們會強力持續進行，不能再讓這類事情發生」。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法