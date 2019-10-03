林志玲控壹週刊揭她隱私 林的律師：賠200萬林考慮和解

2019-10-03 13:25

〔記者楊國文／台北報導〕壹週刊去年3月以標題「言承旭直搗香閨 林志玲秘密愛巢曝光」作為封面出刊，林志玲認為，壹週刊涉竊錄她居家生活，已侵害其隱私權，對壹週刊社長第三人提告刑事的妨害秘密罪，並民事求償1千萬元，檢方已起訴壹週刊社長等3人；民事部份，一審判壹週刊、社長等3人應連帶賠償80萬元，雙方均不服提起上訴，高院今開庭，林志玲未出庭，她的委任律師指出，若對方賠償200萬元，可考慮和解，壹週刊的律師否認侵害林志玲的隱私權，但不排除雙方和解。

高院受命法官賴彥魁樂見雙方同意談和解，希望在11月14日前和解能有進展，並具狀說明，下次開庭庭期訂11月21日。

林志玲指控，壹週刊為刺激銷售量，由陳姓攝影組主任兼記者，使用高畫質影像、高倍數焦距紅外線夜間拍攝功能的攝影機，分別於2017年12月26日和2018年3月11日，前往林志玲位在北市文山區的住處社區的面山方向斜坡，窺視、竊錄她的居家生活情形、友人進出等非公開活動，並撰寫成報導、附上不法取得的照片及她的住處外觀、地址等資訊，交由邱姓社長兼總編輯、吳姓副總編輯審閱後，於同年3月22日，刊於壹週刊878期娛樂版封面及第6、7頁，並配合「疑似林志玲女子裹著浴巾關紗門」、「紮著馬尾的林志玲往房間走去，沒多久貌似言承旭的男子也跟上腳步」等2段圖說，該期雜誌販賣達1萬5510本營利。

林志玲認為，壹週刊該報導已揭露她的私人活動的隱私、私人生活照片及其住處地址等相關資訊，侵害她的隱私權，對邱等3人提告妨害秘密罪，並求償1千萬元。其中，檢方已起訴邱等3人，正由士林地院審理中。

民事部份，士林地院認為，林志玲雖為具高知名度的公眾人物，仍享有憲法保障的隱私權，壹週刊涉侵害林志玲生活情形的非公開活動，已侵害她的隱私權且情節重大，判壹週刊、邱等3人應連帶賠償80萬元；雙方不服判決，均上訴高等法院。

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