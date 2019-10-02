被迫簽「在馬路旁」啪啪切結書 男子遭控偷情獲判無罪

2019-10-02 17:09

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓男子被控與已婚的余姓女子偷情，由於黃男曾簽下切結書，坦承與余女在馬路旁啪啪而被起訴，但審理時，2人均否認偷情，黃男更反控遭威脅、騷擾才簽，黃妻也說，對方不斷騷擾，曾嗆聲：「你再不叫你老公出來，就把你兒子活埋」；新北地院法官亦認為，切結書等文書的證明力不足，因此判決無罪。

黃、余2人被控從2016年開始，在新北市三峽區某壘球場休息區、壘球場附近公園及新北市三峽區某釣蝦場旁的馬路上，發生8次性行為。

檢方主要的證據在於，黃男曾簽下切結書坦白發生性行為，且最後一次時間、地點是在：「9月中下旬深夜的釣蝦場旁黑暗馬路」；余女亦有在紙條上寫下：「他（指黃男）就對我做出不正常的性關係」。

審理時，黃男辯稱，余女丈夫在凌晨時，跑到他的住處樓下打人，又恐嚇其家人、兒子，才按照要求寫切結書，以保護家人；余女也堅稱，因丈夫持水果刀威脅說簽了就原諒，不簽就「要妳的命」才簽，並非出於自願，絕無性行為。

法官調查，余夫確實曾因毆打黃男，致黃男的鼻骨骨折等，經法院判決需賠償3萬元；另外，黃男女兒亦指證因父親被打、擔心弟弟被找麻煩，才簽切結書，黃妻還說，對方曾透過手機擴音大聲喧嘩說：「再不叫你老公出來，我就把你兒子活埋」，加上余夫也有簽切結書給對方保證：「不再找他們麻煩」，因此判斷黃男所辯「保護家人」，並非全然無稽。

此外，余夫在審理時雖然堅稱沒有說過：「只要承認，就願意原諒她」，但又說：「我只是在心裡想而已，並沒有表示出來」、「我本來原諒她（指妻子），但她又跑出去」，可見余女所辯並非全屬虛構。

法官審理後判定，2人抗辯切結書及紙條，並非自由意志下所簽，尚非虛妄，切結書及紙條證明力顯有不足，又無補強證據，判決無罪。

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