墾丁貓鼻頭外海傳3潛水客失蹤 各單位搜尋中

2019-10-02 12:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁貓鼻頭外海發生3名潛水客失蹤事件，恆春半島海巡警消及威鯨救難協會正全力搜尋中。

警消等救援單位表示，上午11點50分左右，在船上等待3名潛水客的船長，發現約定上船一個小時的時間經過，仍然沒有3人的蹤影，緊急向海巡消防等單位報案協尋。

救援單位初步調查，失蹤的3名潛水客，由40多歲的楊姓教練，帶領一名50多歲黃姓及30多歲的中國籍邱姓男子下水，目前海上有海巡及岸巡3艘艦艇找尋，岸際還有威鯨救難協會發動南灣水上摩托車業者協助搜索。

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