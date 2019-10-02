南方澳斷橋》外籍漁工悲歌！職災躺3個月... 他這次遇死劫

2019-10-02 11:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天突然坍塌，壓住橋下船隻，造成外籍漁工傷亡，來自印尼的Ersona難逃一劫，已經在死亡名單上，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華聽聞後痛哭失聲，她指出，Ersona才剛當選工會幹部，熱心又外向，去年職災傷勢好不到一年，又遇上這樣的災難。

南方澳跨港大橋斷橋意外後，搜救行動持續進行中，漁業署表示，印尼籍32歲的Ersona、Wartono和菲律賓籍的Abregana確認罹難，今天上午尋獲的遺體還在確認身分。

「我要怎麼跟他們說他走了？」長期關注漁工權益的宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華哭著表示，Eesona來台灣捕魚大概5年以上，今年才剛當選工會幹部，負責協助印尼同鄉漁工，除了捕魚的時間外，他會幫忙聯繫印尼漁工參加活動，或是發配物資，個性外向活潑，更是大家的開心果。

李麗華說，Ersona去年8、9月出海工作的時候，因為漁網破掉，他坐在機器手臂下縫補漁網，結果機器手臂突然掉下來砸到他身上，手臂和腿部都骨折，躺在床上3個月沒辦法工作，但是因為未達勞保給付標準，沒有拿到補助，還好船東老闆當時有繼續付他薪水。

李麗華指出，沒想到Ersona的傷勢好不到1年，今年又遇到這樣的災難，另一個幹部還下落不明，目前正在聯繫法扶律師，希望讓受傷和過世的外籍漁工家人可以來台灣探望他們，也要幫忙他們申請國賠。

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