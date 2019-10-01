南方澳大橋坍塌 港務公司承認已3年未鑑測鋼索

2019-10-01 21:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］南方澳大橋坍塌，導致10人受傷，6人失聯；交通部政務次長黃玉霖今晚受訪時指出，這座橋梁每年都有編列經費維修，5年會大修，去年10月也有維修，但維修是否有徹底，調查小組會深入保全證據，納入調查報告中；但基隆港務分公司卻承認，該橋樑從2016年健行科大的報告後，就未針對橋梁鋼索檢修，形同有3年空窗期。

黃玉霖表示，已責成公路總局，用最快的時間整修橋梁，臨時性航道，明天傍晚就會完成，寬度約10公尺，深度約4公尺，後天就可以供大小漁船通行，至於無法出海作業的漁民補償，一定會從優從寬。

黃玉霖說，會要求中央所有部會與地方政府，優先處理檢測後狀態較危險的橋樑；至於外界關心的橋樑坍塌原因，黃玉霖表示，這座橋梁每年都有編列經費維修，5年會有大修，今年也有編列預算維修，最近一次則是在去年10月維修，調查小組會針對維修是否徹底，進行證據保全，並納入調查報告內。

至於去年10月的維修有檢測或維修的項目；黃玉霖表示，會請港務公司提供，之前都有進行維修，也有找外部學術單位進行研究，更有指出維修應辦事項，港務公司也有針對報告處置，但這樣的維修是否完整，會再向外界說明，之後會交由調查小組調查。

不過，港務公司在媒體追問下，坦承每年的維修，都是例行性的保養，例如橋梁油漆剝落，或者路面裂縫等，但鋼樑從2016年健行科大的報告後，就未再檢修。

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