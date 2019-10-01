中國船團強攻金門三大漁場 金門海巡「以七擋百」

2019-10-01 19:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海巡隊今天表示，受米塔颱風外圍環流影響，昨天的金門海域又遭近百艘中國船團入侵，大肆撈黃魚，海巡隊出動3000噸高雄艦在內的7艘艦、艇，「以七擋百」防堵成功；直至中國漁船利用夜色化整為零，海巡在猛虎嶼海域截獲1艘越界中國漁船「龍浮平027」，當場將船上6人、10件漁網帶回，全案依「兩岸人民關係條例」留置調查，船長將面臨至少新台幣30萬元起跳的罰款、網具沒入處分。

海巡署金馬澎分署表示，昨天有颱風外圍環流，又逢農曆初2大潮，海面至少7至8級風浪，再度引來福建省泉州、晉江及漳州的近百艘中國漁船在金門北碇、翟山、大膽島至猛虎嶼三大漁場外海集結，虎視眈眈，伺機越界搶撈黃魚、白鯧等高經濟魚種；金門海巡隊立刻出動3000噸高雄艦在內的1艦6艇及兩組特勤幹員，全力防堵。

海巡署第12巡防區表示，為有效遏止這波中國船來犯，面對昨天午後轉趨惡劣的海象，規畫由金門海巡隊長張宏裕帶隊指揮布防，3000噸級的高雄艦搭配金門隊1艘百噸艇及1艘35噸艇看守翟山、大膽、猛虎嶼到復興嶼西南海域；另調動台南及高雄海巡隊支援的2艘百噸艇部署在北碇島到田埔一帶海域，金門岸巡隊也出動2艘多功能巡緝艇，負責防守檳榔嶼至古寧頭海域，在金門3大漁場拉起1道防線，金門海巡的艦艇能量幾乎傾巢而出，有效防堵船團入侵。

中國船團白天無法順利越界作業，入夜後化整為零，「龍浮平027」漁船就是利用夜色，摸黑從大膽及猛虎嶼兩側航道強行闖入猛虎嶼海域作業，遭金門巡防艇及特勤幹員攔截、登檢，全案依「兩岸人民關係條例」留置調查中。

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