飯店副主廚當街擁吻小三 正宮反擊結果是…

2019-10-01 21:37

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子發現在飯店擔任行政副主廚的黃姓丈夫態度變冷淡，又常拿著手機聊天，私下委託徵信社一查，才發現黃男與周姓女子當街親吻、牽手擁抱，她氣憤向周女提訴求償，新北地院審理後判決周女賠償元配10萬元，可上訴。

陳女向法院指出，她與丈夫在2012年結婚，婚後感情融洽，隔年產下一子，就算再忙，每週也都會找一天全家一起出遊，和樂融融，但後來丈夫態度突然轉變，每天早出晚歸、態度冷淡，連接送小孩都取消，又常拿著手機聊天，甚至拿出婚姻協議書威脅離婚。

她這時才發現丈夫變心，只好拿出積蓄委託徵信社調查，竟發現丈夫與周女一週內密集出遊，當街擁吻、深情對望、擁抱、嬉鬧，甚至不接她及小孩上班，卻跑去接送周女，求償100萬元。

周女雖坦言有跟黃男一起出遊，但堅稱2人只是朋友、同事，沒有交往，更何況，朋友間開玩笑的互動行為也在所難免，且由於黃男曾拿出離婚協議書，導致她一直以為對方單身。

法官判定，周、黃2人確實有在公共場所擁抱同行、親吻等行為，已逾越一般朋友或同事的正常社交程度，且依周女所出示的離婚協議書，裡面雖有記載子女監護、財產分配等協議離婚條件，但上面並沒有黃男及其妻子、證人的簽名，根本無效，判決周女賠償10萬元。

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