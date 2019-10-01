鐵工買空氣槍「打猴子」 自認「顯可憫恕」

2019-10-01 15:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市國中畢業從事鐵工的潘姓男子，2016年夏天花3萬2000元買1把有殺傷力的空氣槍，藏放於租屋處，卻在2年後被警方查獲，他辯稱喜歡打獵而買槍，買入後只用於幫農民驅趕猴子，沒有用來傷害他人，台中地院一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑1年8月，併科罰金3萬元，他上訴聲明法官援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，二審認為他並無值得同情憫恕之處，但以他認罪有悔意，宣告緩刑5年，免除牢獄之災，條件是支付公庫15萬元，參加法治教育兩場。

判決書指出，潘男在2016年夏天向陌生人買入空氣槍1把，價格是3萬2000元，藏匿於租屋處，2年之後，警方接獲舉報，於2018年7月持搜索票查獲這把槍，鑑定顯示射擊的彈丸，足以穿入人體皮肉層，具有殺傷力。

台中地院認為他坦白承認買槍，也承認買槍動機是喜歡打獵，這把槍雖有殺傷力，但殺傷力比一般黑槍有限，對社會危害程度較低，犯罪情節尚屬輕微而減刑，持有具殺傷力槍械，可判處3至10年徒刑，併科700萬元以下罰金，一審僅判刑1年8月，併科3萬元罰金。

潘男上訴二審，宣稱購入空氣槍之後，僅用於幫農民驅趕猴子，沒有傷害別人，聲明法院援用刑法59條的「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，台中高分院二審卻認為，一審已對潘男減刑，縱使潘男購槍僅用於驅趕猴子，也沒有值得同情憫恕之處，駁回他的上訴，不過，潘男素行尚佳，認罪有悔意，已知警惕無再犯之虞，宣告緩刑5年，免除入獄之苦，條件是支付公庫15萬元，參加兩場法治教育，可再上訴。

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