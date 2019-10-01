南方澳斷橋》2岸巡人員佈攔油索不慎受傷

2019-10-01 14:38

［記者江志雄／宜蘭報導］南方澳跨港大橋斷橋，海巡署2名岸巡人員加入搜救行列，佈攔油索時不慎掉入海面，造成吸入性肺炎，必須留院觀察。

事發之後，包括油罐車司機、5名外籍漁工、黃姓及黎姓岸巡人員共8人，就近送到台北榮總蘇澳分院救治，油罐車司機頸椎骨折，一名漁工顱內出血，各自轉送羅東博愛及聖母醫院治療，留院觀察的黃、黎兩人吸入性肺炎，其他4漁工分別受到挫擦傷。

蘇榮院長程文祺說，蘇澳分院收治的6名傷患中，生命徵象穩定，有2名外勞可以出院，由雇主接回。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法