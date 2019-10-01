疑毒蟲缺錢買毒 颱風夜持刀搶錢還嗆「早拿出來就沒事」

2019-10-01 11:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊颱風夜傳出一名雨衣搶匪持刀守在中正路中國信託ATM旁，趁吳姓男子離去時，持刀脅迫交出身上財物，吳姓男子原不願配合，與搶匪拉扯間，遭刀劃傷左手，嚇得將包內2000元交給嫌犯，搶嫌離去時，還嗆被害人「早拿出來就沒事」吳男負傷返家報案，左手肘、手掌都受傷，警方獲報，發現搶嫌案發前在附近徘徊尋找犯案目標，不排除轄區毒品人口，缺錢買毒犯案，正擴大追查。

據調查，這起案件發生在上月30日晚間11時20分，新莊區中正路中國信託320號ATM前，當時36歲吳姓男子到該處存3000元，離去時遭持刀搶匪擋住去路，亮刀要吳男拿錢出來，吳男直覺性逃開，搶嫌上前拉扯，混亂間吳男左手遭刀劃傷，嚇得交出包包內2000元。

搶嫌得手後走到門口，吳男餘悸猶存地衝出，2人還在ATM門口僵持數秒，搶嫌隨即大膽地嗆吳姓被害人，早拿（錢）出來就沒事！被害人嚇得快跑返家，求助119送醫，發現其左手5公分刀傷、左手掌1公分擦挫傷，治療、包紮後，沒有生命危險。

新莊警分局接獲轉報，新莊派出所、偵查隊人員到被害人住家、案發現場，初步詢問了解搶嫌穿黃色輕便雨衣、長褲，作案後沿騎樓步行離去，懷疑為附近毒品人口，缺錢行搶到ATM提領款項者，正全力緝捕搶嫌到案。

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