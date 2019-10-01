南方澳斷橋》1998年建成 網友驚呼「早上才經過」

2019-10-01 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午9點半南方澳跨港大橋驚傳斷裂，初步得知，至少有3艘漁船被壓垮，還波及一輛油罐車起火燃燒，目前傷亡情況不明，消防局已派員搶救。

蘇澳鎮公所資料顯示，南方澳大橋於1998年興建完成，長140公尺，橋寬15公尺，是亞洲第一座雙叉式單拱橋，該橋跨漁港航道，可解決大型漁船無法通行之困境，並作為豆腐岩海岬及東側新建碼碩對外連絡之捷徑。倒塌消息消息讓當地網友憂心「太離譜，才多久的橋會斷這樣？」、「半個小時前才剛從那邊經過， 每天都要走的」。

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