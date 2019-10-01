南方澳斷橋》設計公司來頭不小 參與雙子星案、北市公宅監造

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭蘇澳南方澳跨港大橋今早突傳塌陷斷裂，目前警消、軍方正搶搜中，且已啟動大傷患機制。據悉，南方澳大橋設計單位為亞新工程顧問多與政府單位及民間單位合作，並參與過雙子星案、北市行善公宅等建案工程。
據了解，南方澳大橋由亞新工程顧問有限公司所設計，為全亞洲第一座雙叉式單拱橋，且全世界僅兩座橋以此建築構造設計，另一位於西班牙馬德里。交通部今表示，目前初步瞭解，為大橋海測橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂，不過事發原因尚待釐清。
而設計單位亞新工程顧問公司，經查發現來頭不小，不僅曾參與過馬偕醫院27億的BOT案，負責專業營建管理（PCM），也參與過投資總額超過600億元的雙子星開發案「台北CITY ONE」建築團隊，主要負責工程管理。
此外，現正動工的台北市內湖區「行善公宅工程」，在內負責專案管理（含監造），去年10月底的動土儀式中，該公司也有出席。
根據經濟部商業司資料顯示，該公司於1975年設立，目前股權狀況為僑外資，總資本額為2億5000萬元，公司主要營運方向包山包海而且規模龐大，不僅有基本建案顧問服務，還包含都市造景、鐵路、捷運、都更案等顧問服務。
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亞新工程顧問公司也是雙子星開發案工程管理單位。台北雙子星開發示意圖。（資料照，圖由台北市捷運工程局提供）
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亞新工程顧問公司為台北市內湖區行善公共住宅專案管理（含監造）。圖為「行善公宅工程」開工典禮。（資料照，記者沈佩瑤攝）