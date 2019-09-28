玩具槍太真、車放西瓜刀 法官認定違法判罰！

2019-09-28 23:54

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名王姓男子今年6月間接受員警盤查，主動從後車廂拿出3把玩具槍繳交，被警方依違反社會秩序維護法函送，台北地院審理後認為3把玩具槍外觀類似真槍，且該處屬於公共場所，路過的民眾看到很可能誤認為真槍而心生恐懼，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法判罰3000元，並沒入槍枝等物，可抗告。

今年6月19日零時許，民眾通報有人在停車場把玩槍枝，疑似試槍，員警前往處理，見現場僅王男一人，便對他進行盤查，王男承認有3把玩具槍、3個彈匣、5顆彈殼及1只槍袋，並從後車廂主動拿出，證明並沒有殺傷力，但警方認為槍枝太像真槍，仍依社維法送北院裁罰。

王男強調槍枝放在後車廂，未拿出來射擊，沒有違法，但承審的北院法官陳家淳調閱勘驗報告後，直指警方是因為獲報有人試槍才到場處理，王男雖然主動交出玩具槍，但槍枝外型酷似真槍，正常人難辨識真偽，足以讓經過該停車場的民眾誤認，心生畏懼，而有危害安全之虞，已違反社維法，判罰。

同日另起社維法案件，陳家淳也裁罰詹姓當事人3000元，理由是警方今年8月20日臨檢時，在詹男車門內側查獲一把西瓜刀，雖然詹男辯稱是之前放在車上忘記拿出，但陳家淳認為詹男當時沒有切西瓜的需求，把刀子放在車門旁，隨時可取用攻擊，已脫逸正常生活所必需，對他人生命、身體、安全構成威脅，危害公共秩序與社會安寧，判違序應罰，並沒入西瓜刀。

曾任檢察官、法官的律師郭力菁表示，社維法屬於行政罰，證據要件不若刑法那麼嚴格，只要法官認為可能影響社會秩序，就可開罰；不過她認為，兩案確實有解釋空間，若當事人提出抗告，不排除有翻盤的可能。

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