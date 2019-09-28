平鎮區公所旁凌晨傳火警 焚燒輪胎黑煙瀰漫

2019-09-28 01:00

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區公所旁垃圾車停車場今凌晨驚傳火警，堆放廢棄輪胎處突然冒出火光，現場煙霧迷漫、臭味四溢，消防局接獲報案趕赴現場，火勢於12點37分撲滅，幸無人傷亡，詳細起火原因待進一步調查。

桃園市消防局表示，今凌晨12點16分獲報稱，平鎮區公所旁的垃圾車停車場傳出火煙狀況，疑是有人在焚燒輪胎，消防局派遣平鎮消防分隊到場灌救，幸火勢並未蔓延，只花21分鐘就撲滅火勢。

消防隊員表示，不排除是有人亂丟菸蒂或人為縱火導致，詳細原因待後續調查釐清。

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