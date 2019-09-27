一車的非法移工！越籍旅遊團開心玩 42人全被逮

2019-09-27 20:19

〔記者萬于甄／台南報導〕外籍觀光客開心出門，最後卻進了專勤隊！南投一群越南籍移工日前相約組團包遊覽車，展開3天2夜的台東、墾丁之旅，孰料，昨開心旅程卻在返回南投的途中，42位團員遭移民署幹員全部帶回，原來這一團外籍觀光客全為非法外來人口，訊後將依規定遣返。

南市專勤隊調查，該群非法移工平時躲藏在南投山區，從事採茶工作賺取生活費，此次趁夏末秋初之際，揪團搭乘遊覽車一路從南投玩到墾丁、台東，3天2夜的觀光之旅，團員也都留下不少開心的出遊照。

孰料，專勤隊幹員早已鎖定追蹤該團遊覽車動向，在最後一天該團準備北返時，與國道警察合作，預先佈署在國三關廟服務區，待遊覽車停靠後一舉逮獲；過程中，有越籍男子企圖衝撞安全門，甚至有身材嬌小的女子躲在遊覽車座位下想逃避查緝，但仍一一被逮獲，束手就擒。

南市專勤隊共查獲18名越女、24名越男，其中33名為失聯移工、5名逾期停留、2名逃逸船員，及2名涉嫌刑案的非法外來人口，此外，移民署也懷疑有本國籍人士接應，後續將深入追查中，並依規定將42名外籍移工遣返回國。

南市專勤隊長熊德仁表示，移民署將持續會同相關單位加強查察，遏止違法外來人口滯台從事非法行為歪風，呼籲國人不要以身試法，一旦貪圖便利非法聘僱，可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法