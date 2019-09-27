採光罩拆了又蓋 恆述法師繳6萬獲緩起訴

2019-09-27 13:28

〔記者黃捷／台北報導〕綜藝大哥大張菲與小哥費玉清的比邱尼姊姊恆述法師，在新店住處加蓋違章建築被人檢舉，她接到主管機關通知後拆除，不久後卻又蓋回來，因而遭依違反「建築法」送辦。台北地檢署考量已再度拆除，今以繳交國庫6萬元為條件處分緩起訴。

恆述法師本名張彥瓊，出家前也是藝人，藝名是費貞綾，還曾赴日本發展3年，以「Jenny Fei」名義推出五張日語專輯，返台後提攜兩個弟弟加入演藝圈，並於1985年35歲時皈依佛門，出家後主持過「恆述看橫豎人生」、「恆述怪譚」等節目。

恆述法師住在新北市新店區錦秀路上一棟3樓透天厝，她因在2、3樓陽台加蓋金屬採光罩，遭人檢舉違建，收到工務局限期通知後，她雖一度拆除，不久後卻又把採光罩蓋回來，因此遭依違反「建築法」送辦。

恆述法師到案後承認犯行，除表示會立刻拆除，也對於自己行為感到抱歉；檢察官在確認違建部分確實已經拆除後，今偵結處分緩起訴，並須繳交國庫6萬元。

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