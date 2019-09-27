查賄、反賄起跑 新北檢推LINE檢舉

2019-09-27 11:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕總統、立委大選在即，新北地檢署今天上午前進校園，發表查察賄選宣導影片，推廣反賄選，為鼓勵民眾踴躍檢舉不法選舉情資，新北檢鼓勵下載法務部APP，可以連結到新北檢的Line，如發現不法選舉情資，手機拍照錄影，傳Line就可以檢舉！

法務部APP預計10月底上線，法務部將會再召開記者會對外宣傳。

法務部今年將查察賄選的重點放在嚴防假消息及境外資金介入選舉，新北檢已經成立科技查賄中心，讓違法資金及假消息無所遁形。

新北檢今在土城清水高中舉辦校園法律宣傳活動，透過舞蹈及話劇，以生動活潑方式讓學生了解反賄選，新北檢檢察長朱兆民出席表示，新成立的科技查賄中心，有專責小組、也有高科技儀器，只要有人製造、轉傳假消息，就算事後刪除訊息、關閉帳號、甚至換手機，都可以運用科技儀器追蹤IP位置、定位消息來源。

朱兆民指出，候選人亦不得接受境外資金資助選舉，包含來自中國的資金，如有境外資金企圖影響台灣的選舉，不論錢是透過金融機構、銀樓、或者線上的博弈網站，只要有資金出入，都能追溯到金錢的來源、流向與接收者，進而追究可能的刑責。

法務部保護司司長黃玉垣說，法務部配合現今AI潮流，不管查賄或反賄，都與AI 結合，在資金流向會結合相關金融單位，對於資金流向會全面盤查，不管是境外還境內資金，只要有走向一定會留下紀錄，法務部對於相關資金流向都緊追著，讓有賄選情形降到最低。

而新北檢也將新拍攝的查察賄選宣導影片，透過電視、學校、教會、公益團體、大型電子螢幕、公務單位網頁等管道播映，並放上youtube，讓民眾能接收到反賄選的最新資訊。

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