2度違規打魚 建成利號漁船暗夜被逮法辦

2019-09-26 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任以來，大力推動海洋活化12支箭，其中非法潛水打魚被列入取締之列，主要是為了保護棲息在珊瑚礁群中的大型種魚，希望能順利繁衍下一代，但仍有部分漁民不守法，昨日深夜傳出建成利號漁船再度遭查獲。

第八海巡隊調查指出，昨日晚間接獲情資，指稱「建成利」號漁船，在望安南海域疑似從事違規潛水打魚情事，因此聯合海管處、國家公園警察隊、澎湖縣政府農漁局執行潛水電魚、打魚查緝小組，1並派遣PP-10020艇前往查察，同時由第13巡防區以雷達監控。

PP-10020艇晚間8時10分，在望安南1.7浬處發現「建成利」號漁船，發現葉姓船長等4人正在潛水作業中，遂派員登檢查獲船上空氣軟管約80公尺，魚叉2支，高經濟漁獲約30公斤（石老、紅條、鸚哥），經查魚身皆有穿刺孔痕跡，違規事證明確，全程錄影蒐證，將依違反漁業法第9條將「建」船違規打魚之資料函送主管機關澎湖縣政府農漁局裁處。

建成利號漁船並非首次遭到查獲非法潛水打魚，8月20日就曾在花嶼遭到查獲一次，屬於累犯；澎湖海巡隊表示，為保護近海漁業資源永續發展，該隊會持續積極取締違規捕魚案件，澎湖周遭海域海洋保育已稍有成效，請國人共同維護海洋生態，也籲請漁民朋友若發現有違規捕魚情事或需海事服務，務請充分利用海巡「118」免費報案電話或透過漁業廣播電臺通報，海巡署將立即前往處理。

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