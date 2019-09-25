邪教「女三才」踏死「女三才」 法官為何裁定4萬元交保？

2019-09-25 23:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅26歲的方姓女子加入自稱「聖母」林欣月組成的邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」（又名中華日行一善學會），並擔任此邪教的幹部「三才」，與林欣月等人一起到中國廣西南寧「開荒」時，竟被林欣月指揮同為「三才」的許姓女子與林姓女子活活踩踏而死。檢方拘提這兩位「女三才」嫌犯並聲請羈押，法官卻裁定4萬元交保，理由是這兩人都是盲目服從林欣月，沒必要全羈押，只要首領被關，邪教組織就會瓦解，因此，僅裁定林女羈押，動手害死方女的二女各4萬元交保。

偵辦此案的台中地檢署檢察官林依成認為，為何同樣都是女性的「三才」，卻願意服從「聖母」林欣月指示，而把同修「三才」方女活活踩踏而死？他提出耶魯大學心理學家斯坦利米爾格倫，在1963年提出的「米爾格倫實驗」，又稱「權力服從研究」，這個實驗顯示，很多人盲目服從威權，甘願泯滅良心，服從威權者下達的惡劣指示，例如納粹軍官服從希特勒指示殘殺猶太人，在這種盲目服從權威中，很多人喪失人性，做出殘害無辜者的卑劣惡行。

方女原本就是這個邪教的「三才」，「三才」是此邪教低層幹部，她被活活害死之因，是今年3月間，她跟著聖母林欣月到中國廣西南寧的道場，林女指示她夜間要在道場留宿，她卻私下外宿，林女認為她「野心慾望大，想當女王」，命令方女躺在道場地板上，指示同為「三才」的許女、林女，用腳踩踏方女，當著一群信徒的面前，把方女的肝臟踏破而亡，這群人翌日潛逃回台灣。

檢方向台中地院聲請羈押林欣月與害死方女的兩名「女三才」，法官裁定林欣月羈押禁見，卻裁定涉嫌傷害致死罪的許女與林女各4萬元交保，法官的理由是，與多年前打死高中生的「日月明功」一案相似，這種邪教組織，信徒與幹部都是盲目服從權威，例如打死高中生的信徒，都是盲目服從創立日月明功的陳巧明，這些人只知盲目服從權威，不知道自己犯下大錯，也缺乏反思之心，不過，一旦首領被羈押，不需要羈押其他幹部信提，邪教組織就會瓦解，一旦瓦解後，信徒與幹部會反思自己的行為，據此裁定兩女各4萬元交保。

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