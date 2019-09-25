SPA課程分期付款踩雷 消基會：潛在受害者破百

2019-09-25 20:15

〔記者王捷／台南報導〕消費課程、補習可以分期付款，但消費者別開心太早，要小心遇上借貸陷阱，不僅欠款拿不回來，還被融資公司找上門討債。

張姓女子到台南的安安spa中心買了9萬元課程，業者提供分期，豈料業者卻將債務轉賣融資公司，安安今年6月倒閉，張女不但沒討回剩餘的款項，融資公司找上門討債，才讓事件曝光。經過消基會雲嘉南分會了解，目前約有100位受害者，其中有39位受害者向該會申訴，粗估有100多萬欠款，將協助受害者打團體訴訟，由於融資業者不在金管會管轄，也呼籲金管會該重視，避免衍生更多民事糾紛。

張女說，去年10月間，她的胞姊在知名的月子中心坐月子，當時中心內有spa服務，有營養師告訴其他新手媽，這些美容師之後將成立安安spa中心，拉新手媽做完月子也能去該處按摩，當時胞姊聽到轉述很心動，所以也拉她一起去做spa。

張女得知，買越多堂spa課程優惠越多，因此預繳9萬元，業者還跟她說，如果錢不夠可分期付款，沒想到業者一手說分期，另一手將債權賣給融資業者，張女卻被蒙在鼓裡，直到安安在今年6月無預警歇業，張女無法繼續做spa，也拿不回預繳金額，還收到融資公司催繳簡訊，告知她要繳錢，否則將追究法律責任。

張女看完簡訊嚇了一跳，反問融資公司，這才知道原來自己的債權在融資公司手上，並不在SPA業者手上，因此向消基會申訴，在申訴的過程，她認識同樣狀況的新手媽媽，她邀了幾位受害者，在6月21日向警方報案，要向安安spa中心提告詐欺，並成立受害者群組。

在受害者互相連絡、po網串聯後，竟有高達80多位，張女請其他受害者也向消基會申訴，但只有38位受害人願意出面，經過消基會了解，實際上的受害者可能破百，由於民間融資公司不受到金管會管理，一旦發生這種糾紛消費這就求償無門，且這種「分期付款」的陷阱很常見，希望金管會能將榮資公司納入管理。

消基會指出，在該會的溝通下，融資業者目前已向安安spa中心以未履行合約提出民事告訴，要求安安應該買回債權，因為融資業者在與安安簽立合約時，曾要求如果債務存在，安安必須要提供消費者服務。融資業者面對這個糾紛，目前沒有回應，而安安中心的負責人則指出，會與融資公司協商和解，並盡快賠償消費者損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法