中華電信前董事長被電信詐騙 慘噴160萬元

2019-09-25 16:15

〔記者黃捷／台北報導〕前中華電信董事長呂學錦，今年7月間接到冒充特偵組檢察官的詐騙集團來電，對方誆稱他被冒名開帳戶，已有受害人上當，他為避免訟累，依對方指示拿出160萬元作擔保，事後才想起特偵組早已熄燈，自己遇到詐騙；台北地檢署調查，除了呂學錦之外，另有6人被以相同手法詐騙，今依詐欺罪將葉乃銘等5名車手起訴。

呂學錦是夏威夷大學電機工程博士畢業，曾任電信研究所所長、交通部郵電司司長、前電信總局副局長等，並在電信總局改制後，出任中華電信總經理、董事長等職務，學經歷豐富，現為國立交通大學榮譽教授。

檢警調查，呂學錦今年7、8月間接到一通電話，通知他手機欠費，須進行電話核對個資，呂不疑有他照指示核對後，不久就有名自稱特偵組主任檢察官「王文和」的男子打電話過來，聲稱他可能遭人冒名開戶，用做詐騙集團使用，且有一筆詐騙款已匯到他名下帳戶。

呂學錦當下詢問應該怎麼辦，該名男子表示該筆詐騙款共160萬元，必須提供等值現金做擔保，呂立刻提領160萬元現金，與男子約在住家附近捷運站，把錢交給另名男子葉乃銘。

呂學錦事後越想越不對勁，一查發現特偵組早於2016年裁撤，也找不到「主任檢察官王文和」的名字，才驚覺受騙，報警提告。

檢警獲報後循線查出該詐騙集團將機房設置在中國，專門以欠繳電話費、帳戶遭盜用的老梗詐騙年長者，日前將取款的葉乃銘及共犯車手王冠傑、余豪、王威仁、陳俊銘逮捕到案，檢察官今依詐欺罪起訴5人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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