少婦整形乳暈卻被老公嫌「變平」 執刀醫師衰挨告

2019-09-25 15:46

〔記者錢利忠／台北報導〕20多歲少婦小如（化名）為了增加閨房情趣，到醫美診所進行乳暈縮小手術，她術後感覺2邊的乳暈形狀及大小，出現不一致的情況，且老公也抱怨她的乳暈變得比之前還平，她為此控告執刀的醫師涉嫌業務過失傷害；台北地檢署勘查少婦提供的照片，沒發現有傷勢，考量她無法舉證自己術後受到什麼傷害，因此將醫師不起訴。

檢方調查，去年間，小如曾到位於北市大安區的醫美診所進行全身抽脂手術，之後她為了增加閨房情趣，又上門求診，進行2次乳暈縮小手術；不料，她術後與老公行房時，卻被老公抱怨乳頭的觸感變得比之前還平，且她目測也覺得2邊乳暈的形狀及大小不一致，為此向醫師求償。

據了解，小如原要求診所賠償她至其他家診所進行修復的費用，但被執刀醫師拒絕，由於雙方無法達成共識，她為此控告醫師涉嫌業務過失傷害。

檢方勘查小如提出的乳暈照片後，認為照片中除了術後的傷口結痂之外，並未發現其他的傷勢，此外小如也無法證明自己有何傷勢是因手術所導致，因此認定執刀醫師的罪證不足。

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